الصحة العالمية لا توصي بإدخال شهادات التطعيم للسياح

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي ميليتا فوجنوفيتش، اليوم السبت، أن الصحة العالمية لا توصي بإنشاء شهادات التطعيم للمسافرين.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، قالت فوجنوفيتش: "في هذه المرحلة، لا توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام شهادات التطعيم للمسافرين لأن هناك العديد من العناصر التي يجب مراعاتها".

وأشارت إلى أن الخبراء ما زالوا في المراحل الأولى من فهم الاستجابة المناعية الكاملة لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق قالت أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس إن فيروس كورونا سيخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببته الحرب العالمية الثانية (1939- 1945).

وأوضح مدير المنظمة أن فريق الخبراء الذي تم إرساله إلى ووهان في الصين، في يناير/كانون الثاني، للتحقيق في منشأ وباء كورونا، سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس/ آذار.

وشدد على أن العالم قد يواجه موجة ثالثة ورابعة من كورونا "إذا لم نكن حذرين".