الأمير هاري يهاجم ولي عهد إنجلترا ويتذكر والدته الأميرة ديانا

أكد الأمير هاري، إن والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا توقف عن الرد على مكالماته وجعله يشعر بالخذلان.

ونفى انتقاد جدته، الملكة إليزابيث، قائلا إنه يكن لها احتراما كبيرا.

وقال هاري في حوار مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، الذي أذيع على شبكة "CBS"، ويعد الأول له وزوجته ميغان بعد التخلي عن صفتهما الملكية، "أجريت ثلاثة اتصالات مع جدتي، واتصالين مع والدي قبل أن يتوقف عن الرد على مكالماتي. ثم قال، هل يمكنك أن تضع كل ما تريد كتابة؟ لقد جعلني أشعر بالخذلان".

وكشف هاري أنه لم يكن ليترك الالعائلة المالكة أبدا لولا علاقته بميغان، والتي فتحت عينيه على الكيفية التي حوصر بها من قبل "المكان" الذي وُلد فيه.

واعتبر الأمير هاري والده وأخيه محاصران، ولا يمكنهم مغادرة القصر الملكي. مشيرا إلى أنه يتعاطف مع ذلك.

وأوضح هاري،

أنه رأى "التاريخ يعيد نفسه" حيث هناك علاقة شديدة بين زوجته ووالدته الراحلة الأميرة ديانا، بسبب ما اعتبره التوترات العرقية ووسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد أعلنا تخليهما عن وظائفهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في الثامن يناير/ كانون الثاني 2020، وقد صرحا بأن "هذا القرار اتخذاه بعد شهور من التفكير، وأنهما يسعيان للوصول إلى الاستقلال المادي".