لجنة الصداقة البرلمانية التركية الأفغانية: مكان مباحثات طالبان والحكومة المقبلة لم يتحدد

أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية الأفغانية، إبراهيم أيدين، اليوم الاثنين 8 مارس/آذار، أن مكان انعقاد جولة مباحثات السلام المقبلة بين طالبان والحكومة الأفغانية، وما إذا كان سيعقد في تركيا لم يتحدد بعد.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هناك عدة بلدان محتملة لانعقاد المباحثات، من بينها قطر.

وقال رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "لم يحدد بعد مكان انعقاد مباحثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية وما إذا كانت ستعقد في تركيا أم لا، هناك عدة احتمالات من بينها الدوحة".

وتابع أيدين "وزير الخارجية تشاوش أوغلو قد يزور أفغانستان في الأيام المقبلة تلبية لدعوة أفغانستان"، مضيفًا أن "وزير الزراعة الأفغاني يقوم حاليا بزيارة إلى أنقرة واستقبلنا في الأيام الماضية وزير المواصلات الأفغاني".

وفي نهاية فبراير/ شباط 2020، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل الأسرى.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يناهز 6 آلاف أفغاني قتلوا وجرحوا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 رغم انطلاق مفاوضات السلام، وبينت أن هذا الرقم على الرغم من ذلك يظل أقل بنسبة 30 بالمئة من ذات الفترة الزمنية من العام الماضي.