أنقرة تحذر واشنطن من عواقب الضغط عليها بسبب أنظمة "إس 400" الروسية

وجهت تركيا، اليوم الاثنين 8 مارس/آذار، تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا، بسبب قيام الأخيرة بشراء أنظمة الدفاع الصاروخية "إس 400" الروسية دون موافقة واشنطن.

وجاء التحذير التركي من خلال تصريحات المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين، لوكالة "بلومبرغ" قال خلالها: "إذا أتت إلينا دولة أخرى بموقف متطرف وأعلنت أنها تريد فرض شروطها بطريقتها أو لن يكون هناك أي حل فهذا الموقف يدفع أنقرة إلى ايجاد بدائل أخرى".

وأشار قالين أنه "يمكن لتركيا امتلاك أنظمة إس 400 الروسية دون انتهاك نظام الدفاع الجوي التابع لحلف شمال الأطلسي الناتو، ويجب حل هذه المشكلة من خلال حوار بناء مع واشنطن".

واعتبر قالين أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار جدية موقف تركيا من أنظمة "إس 400" وأن تتفهم أن قرار الحصول عليها لم يتم اتخاذه بين ليلة وضحاها.

وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة، مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـقانون "كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات)، الشيء الذي واجهته أنقرة برفض تقديم أي تنازلات، غير مكترثة بالتصريحات الأمريكية بهذا الصدد.