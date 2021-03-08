أطول وأعمق كابل في العالم... إسرائيل وقبرص واليونان تتفق على الربط الكهربائي

اتفقت قبرص واليونان وإسرائيل بشكل مبدئي ورسمي على بناء أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء في العالم يجتاز قاع البحر الأبيض المتوسط ​​بتكلفة نحو 900 مليون دولار ويربط شبكات الكهرباء بين هذه الدول.

ونقلت "رويترز"، عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، تأكيده أن المشروع، المسمى مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي، سيوفر مصدر طاقة احتياطيًا في أوقات الطوارئ.

وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليدس إن ذلك يمثل "خطوة حاسمة نحو إنهاء عزلة الطاقة في الجزيرة، وبالتالي اعتمادنا على الوقود الثقيل".

ستبلغ قدرة الكابل 1000-2000 ميغاوات ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2024، وفقًا لوزارة الطاقة الإسرائيلية.

يبلغ طوله حوالي 1500 كيلومتر وبعمق أقصى 2700 متر، وسيكون أطول وأعمق كابل كهرباء تحت سطح البحر تم إنشاؤه على الإطلاق.

وقال شتاينتس إن الكبل "سيسمح لنا بتلقي دعم الكهرباء من شبكات الكهرباء في القارة الأوروبية في أوقات الطوارئ والأهم من ذلك أنه سيدعم قدرتنا بشكل كبير على زيادة الاعتماد على توليد الطاقة الشمسية".