أول غزو لمجال الطاقة.."تسلا" تبني بطارية عملاقة بقدرة 100 ميغاوات في تكساس

وأفادت وكالة أنباء "بلومبيرغ" بأن شركة "Gambit Energy Storage LLC"، التابعة لشركة "تسلا" تبني مشروع تخزين طاقة يزيد عن 100 ميغاوات في أنغلتون، تكساس، وهي بلدة تقع على بعد نحو 40 ميلا جنوب هيوستن.

وأضافت الوكالة أن مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس أكد أن الموقع قد يبدأ العمل في أقرب وقت ممكن وربما في بداية يونيو/ حزيران المقبل، ويمكن لبطارية بهذا الحجم أن تشغل نحو 20000 منزل في ذروة الصيف.

وفي عام 2016، فازت شركة "تسلا" بعقد لتوفير نظام تخزين طاقة بقدرة 20 ميغاواط في محطة فرعية مملوكة لشركة "California Edison Co" .

وفي عام 2017، قامت ببناء مزرعة بطاريات بقدرة 100 ميغاوات في جنوب أستراليا، وفي الوقت الحالي، تقوم أيضا بتزويد شركة "Pacific Gas and Electric" في كاليفورنيا بـ"ميغابيكس" من أجل مشروع "Bay Area Moss Landing" الجاري تنفيذه.

ويأتي قرار بناء المحطة بعد أيام من عاصفة منتصف فبراير/ شباط، التي دمرت بشكل مؤقت زهاء نصف محطات توليد الكهرباء في الولاية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وأودى بحياة العشرات، ودفع أسعار الكهرباء إلى عشرة أضعاف المعدل الطبيعي.