الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامه بتخصيص اللقاحات للاستهلاك المحلي

وقال ميشيل: "في الوقت الذي فرضت فيه بريطانيا والولايات المتحدة حظرا على تصدير جرعات اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، الاتحاد الأوروبي لم يتوقف عن تصديرها"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات محلية حول بطء طرح اللقاح مقارنة ببريطانيا والولايات المتحدة، وأخرى خارجية بالتأخر الكبير في تقديم اللقاحات للدول الفقيرة مقارنة مع الصين وروسيا أو الهند.
وكانت الحكومة الإيطالية قد منعت تصدير شحنة من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد إلى أستراليا، الأسبوع الماضي. وشمل القرار 250 ألف جرعة من اللقاح أنتجت في منشأة تابعة لشركة "أسترازينيكا" في إيطاليا.© Sputnik . Pavel Lvov
حيث دافع ميشيل الذي يمثل قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عن استراتيجية التكتل بعد الانزعاج الذي حصل حول قرار دعم وقف شحنة من اللقاحات كانت متوجهة إلى أستراليا.
وقال: "إنه لولا أوروبا لما أمكن تطوير وإنتاج عدة لقاحات خلال أقل من عام، كما أن تضامن الاتحاد الأوروبي ساعد الدول الفقيرة في الحصول على الجرعات الأولى".
وتعد إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تلجأ إلى لوائح التكتل الجديدة، التي تتيح وقف تصدير اللقاح في حال عدم وفاء الشركة المنتجة بالتزاماتها تجاه التكتل.
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