الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامه بتخصيص اللقاحات للاستهلاك المحلي

وكانت الحكومة الإيطالية قد منعت تصدير شحنة من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد إلى أستراليا، الأسبوع الماضي. وشمل القرار 250 ألف جرعة من اللقاح أنتجت في منشأة تابعة لشركة "أسترازينيكا" في إيطاليا.