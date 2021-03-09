أمريكا تعاقب قياديين اثنين في الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إدراج اثنين من المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء بتهمة "المعاملة اللا إنسانية للسجناء السياسيين والمتظاهرين" في إيران خلال العامين الماضيين.

القاهرة - سبوتنيك. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: "أعلن إدراج محققي الحرس الثوري الإيراني، علي همتيان ومسعود صفداري، على القائمة السوداء".

وأوضح بلينكن أن إدراج القياديين على القائمة، جاء "لتورطهما في انتهاكات جسيمة، لحقوق الإنسان وأعمال تعذيب ومعاملة لا إنسانية أو مهينة للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال الاحتجاجات في 2019 و2020 في إيران".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في بيانه:

هؤلاء الأفراد وباقي أفراد أسرهم ممنوعون من دخول الولايات المتحدة.

وتابع بالقول إن أمريكا ستستمر بالنظر في جميع الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران، وستعمل أيضا مع حلفائها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه "الانتهاكات والتجاوزات".