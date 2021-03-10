دراسة: وفيات مصابي كورونا من السلالة البريطانية تزيد عن السلالات الأخرى بنسبة 30 -100%

ذكرت دراسة جديدة أن معدل الوفيات جراء الإصابة بالسلالة المتحورة لفيروس "كورونا المستجد"، المكتشفة في بريطانيا أواخر العام الماضي، يزيد عن وفيات الإصابة بالسلالات السابقة بنسبة 30 - 100%.

أجرى الباحثون دراسة قارنوا فيها معدلات الوفاة للسلالة الجديدة والسلالات السابقة، ليجدوا أنها تزيد في الأخيرة بنسب أعلى بكثير، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ورصدت سلالة بي.1.1.7 لأول مرة في بريطانيا في سبتمبر/ أيلول 2020، واكتشفت منذ ذلك الحين في أكثر من 100 دولة.

ولدى هذه السلالة 23 تحورا في شفرتها الجينية، وهو عدد كبير نسبيا، وسهل بعض هذه التحورات من انتشارها. يقول العلماء إنها أكثر قدرة على العدوى بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70 في المئة من السلالات السائدة الأخرى.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الإصابة بالسلالة الجديدة أدت إلى 227 وفاة في عينة تشمل 54906 من مرضى "كوفيد-19" مقارنة مع 141 بين نفس العدد من المصابين بسلالات أخرى.

وقال الباحث في جامعة إكستر، والرئيس المشارك لفريق البحث روبرت تشالين إنه "إضافة إلى قدرتها على الانتشار سريعا، هذا يجعل بي.7.1.1 تهديدا يجب أخذه على محمل الجد".