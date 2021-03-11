الدنمارك تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" وتقول: يسبب جلطات دموية

علقت السلطات المختصة في الدنمارك استخدام لقاح "أسترازينيكا"، مؤكدة أن له أعراض جانبية تصل إلى تسببه في جلطات دموية.

وبحسب بيان نشرته هيئة الصحة الدنماركية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكدت أنها علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" معللة بأنه يسبب جلطات دموية.

Vaccinationer med AstraZeneca sættes på pause efter indberetninger af alvorlige tilfælde med blodpropper. Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne - undersøgelse er sat i gang https://t.co/pVbO2k0EuE #covid19dk pic.twitter.com/b0vYlF56o8 — Sundhedsstyrelsen (@SSTSundhed) March 11, 2021

وكانت النمسا قد أعلنت هي الأخرى، الأحد الماضي، وقف استخدام اللقاح نفسه، عقب وفاة امرأة تلقت الجرعة الأولى منه، وذلك حسب تأكيد المكتب الفيدرالي للرعاية الصحية النمساوي "بي أيه أس جي" أنه تلقى تقريرين يتعلقان باحتمالية تأثر متلقين لجرعات اللقاح في مدينة "زويتل".

وقال المكتب الفيدرالي النمساوي إن امرأة تبلغ من العمر 49 عاما قد توفيت نتيجة "تجلط بالدم"، بينما أصيبت امرأة أخرى عمرها 35 عاما بانسداد رئوي حاد ناتج عن تجلط الدم.

لكنه شدد كذلك على أن الوقف إجراء احترازي، مؤكدا أنه لا يوجد إلى الآن أي دليل أو علاقة سببية بين اللقاح وحالة الوفاة.

جدير بالذكر أن عرض "تجلط الدم" ليس من بين الأعراض الجانبية التي أعلنت عنها "أسترازينيكا"، حيث يتم حاليا دراسة ما حصل لمعرفة الأسباب بشكل دقيق، ولكن كإجراء احتياطي تم وقف إعطاء الجرعات من هذا اللقاح.

وكان متحدث من شركة أسترازينيكا قد أكد لوكالة "رويترز" سابقا أن الاختبارات السريرية التي أجرتها الشركة لم يكن بها أي تأثيرات سلبية خطيرة ترتبط باللقاح.

يشار إلى أن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية كانت قد أعلنت عن تسجيل 6859 بلاغا يتعلق بظهور أعراض جانبية بعد تلقي لقاحات فيروس كورونا، منذ بدء حملة التلقيح هناك يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، مؤكدة أن أغلبية الأعراض الجانبية، "6802 بلاغ، أو 99.2% من نسبة البلاغات" مرتبطة بلقاح أسترازينيكا، في حين أن 57 بلاغا فقط كان مرتبطا بلقاح "فايزر".