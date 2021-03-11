"سبوتنيك V" أفضل خيار... ألماني يزور روسيا مع عائلته لتلقي اللقاح

وصفت الصحيفة الألمانية "فوكوس" لقاح "سبوتنيك V"، بالخيار الأفضل الموجود اليوم، ساردة قصة موظف ألماني قدم إلى روسيا مع زوجته وأطفاله لتلقي اللقاح.

وقال الألماني شتيفان هيليمان: "بالطبع، بحثت في الأمر ودرست المعلومات حول اللقاحات المختلفة وآليات عملها. وبالنسبة لي الخيار الأفضل هو لقاح الناقل الحي فأنا لا أحبذ الأدوية المطورة على أساس الرنا المرسال، لهذا السبب اخترت سبوتنيك".

وأشار هيليمان إلى أنه شعر بالضعف الشديد بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح وعانى من الحمى، وتحسنت حالته في اليوم التالي.

وتابع الألماني مقارنا الحياة في روسيا وألمانيا: "أصبحت الحياة في روسيا الآن أكثر إمتاعًا مما هي عليه في ألمانيا، فجميع المتاجر والمطاعم مفتوحة، ويمكننا التنقل بحرية.

ولاحظت الصحيفة أن الحكومة الروسية تكافح الجائحة بطريقتها الخاصة ولا يوجد إغلاق والحياة العامة غير محدودة عمليًا وعدد المصابين يتناقص منذ بداية العام.

"سبوتنيك V"، هو أول لقاح في العالم ضد كورونا وأنشأه وطوره مركز "غامالي" للعلوم والأوبئة الحكومي الروسي، وظهرت فعاليته الكبيرة، خصوصا أنه ساهم بشكل ملحوظ في هبوط أعداد الإصابات لفيروس كورونا اليومية في روسيا من 30 ألف إلى نحو 11، بعد 3 أشهر من إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الشامل في البلاد.