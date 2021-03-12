الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لإنهاء الصراع والتوحد

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، على بذل جهود منسقة في جميع أنحاء العالم لإنهاء الصراع.

ونقلت وكالة الصحافة الأمريكية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن عبر الفيديو حول الصراع والأمن الغذائي، قائلا: "أحث جميع الدول على جعل إنهاء الصراع وليس مجرد التخفيف من تأثيره، أولوية رئيسية في السياسة الخارجية".

وأضاف غوتيريش: "أدعو أعضاء المجلس إلى استخدام مكانتهم المميزة إلى فعل كل ما في وسعهم لإنهاء العنف، والتفاوض على السلام، وتخفيف الجوع والمعاناة التي يعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم. لا يوجد مكان للمجاعة والموت جوعا في القرن الحادي والعشرين".

وحول انتشار المجاعة، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "إننا نواجه العديد من المجاعات الناجمة عن الصراع في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "الصدمات المناخية وجائحة كوفيد-19 تصب الزيت على النار ومن دون اتخاذ إجراءات فورية سيصل ملايين الأشخاص إلى حافة الجوع المدقع والوفاة".

وفي حديثه عن القلق الأكثر خطورة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، دعا الأمين العام للتفكير في أكثر من 34 مليون شخص يواجهون بالفعل مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وشدد على ضرورة عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية ومنع تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، مضيفا: "للأسف، لدينا العديد من الأمثلة الحديثة على استخدام التجويع كأسلوب حرب". وحث أعضاء مجلس الأمن على "اتخاذ أقصى الإجراءات سعيا إلى المساءلة عن هذه الأعمال الوحشية، وتذكير الأطراف (ذات الصلة) بالنزاع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تغيير النظم الغذائية لجعلها أكثر شمولا ومرونة واستدامة.