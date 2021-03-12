استطلاع: شخص من كل 5 أمريكيين فقد أحد أقاربه بسبب كورونا.. والجامعيون لا يخططون للحصول على اللقاح

أعلنت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن نتائج استطلاع أجراه مركز "Associated Press-NORC" لأبحاث الشؤون العامة، التي أوضحت أن شخصا من كل 5 أمريكيين فقد أحد أفراد أسرته بسبب فيروس كورونا.

وجد الاستطلاع أن نحو 3 من كل 10 أمريكيين لا يزالون قلقين بشأن إصابتهم أو إصابة أحد أفراد أسرتهم بالفيروس، بحسب الصحيفة.

1 in 5 Americans say they lost a loved one to COVID-19, poll finds https://t.co/Hemf323Vu7 pic.twitter.com/EF97pHYWgS — New York Post (@nypost) March 12, 2021

​أظهر الاستطلاع أيضًا أن الفيروس دمر المجتمعات الأمريكية السمراء أكثر من غيرها.

يقول نحو 30% من الأمريكيين الأفارقة والإسبان إنهم فقدوا أحد من أفراد الأسرة أو من الأصدقاء المقربين بسبب فيروس كورونا، مقارنة بـ 15% من البيض، وفقًا للاستطلاع.

وردا على سؤال فرعي في الاستطلاع عن نية الشعب الأمريكي بالحصول على اللقاح، فإن الشباب والأشخاص الحاصلين على شهادات جامعية يقولون إنهم لا يخططون للحصول عليه، بحسب الصحيفة.

كما بينت نتائج الاستطلاع أن 16% من الأمريكيين السود و 15% من ذوي الأصول الإسبانية يقولون إنهم تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، مقارنة بـ 26% من البيض.

وتأتي الأرقام الجديدة في الوقت الذي حزن فيه العالم على أحبائهم في الذكرى السنوية الأولى لانتشار الفيروس كوباء عالمي.