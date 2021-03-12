إيران ترد على وزير الخارجية الأمريكي: لسنا بحاجة للأرصدة المجمدة

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فقد أكد همتي أن البنك المركزي ينظم برامجه لتوفير العملة الصعبة دون الأخذ بعين الاعتبار أرصدة البلاد المجمدة في كوريا الجنوبية وسائر الدول.

وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، قد هدد إيران بأن بلاده لن تفرج عن أرصدتها المجمدة في كوريا الجنوبية إذا لم تعد للاتفاق النووي.

وقال همتي: "لقد كان معلوما منذ البداية أن الحكومة الكورية ليست لديها إرادة مستقلة لتسوية مشكلة الأرصدة الإيرانية"، كاشفا أن "الجانب الكوري قدم طلبا للتفاوض عبر سفيره للتوصل إلى اتفاق لتسديد الأرصدة الإيرانية، وقد سألت السفير الكوري في الاجتماع: هل حصلتم على الإذن اللازم من الأمريكيين أم لا؟".

وشدد على أن البنك المركزي ينظم برنامجه لتوفير حاجة البلاد من العملة الصعبة دون الأخذ بعين الاعتبار أرصدتها المجمدة لدى كوريا الجنوبية وسائر الدول.

وأوضح أنه بناء على ذلك فإن توفير العملة الصعبة للسلع الأساسية والمعدات الطبية يجري بواسطة الأرصدة الجارية للبنك المركزي، ويتم كذلك بانسيابية توفير العملة الصعبة لسائر السلع الضرورية والمواد الخام للوحدات الإنتاجية عن طريق موارد الصادرات غير النفطية في منظومة "نيما"، وهو النظام الشامل لمعاملات العملة الصعبة، وكذلك الواردات مقابل الصادرات.

وعما تم توفيره كمثال خلال هذا العام، قال همتي: "منذ بداية العام حتى الآن قام البنك المركزي بتوفير 10 مليارات دولار من العملة التفضيلية (بسعر 42000 ريال للدولار الواحد) للسلع الأساسية والمستلزمات الزراعية من البذور والاسمدة والأدوية والمعدات الطبية، كما تم توظيف 24 مليار دولار من عوائد الصادرات، غير النفط الخام، لواردات البلاد بمختلف السبل".

ومن الجدير بالذكر أن اجتماعا عقد قبل فترة بين محافظ البنك المركزي الإيراني والسفير الكوري الجنوبي بطهران، بطلب من الأخير، جرى فيه البحث حول كيفية نقل وتوظيف الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.