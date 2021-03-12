المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: اليمن بلا طعام ولا وقود... هذا هو الجحيم

قال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، إن اليمن أصبح بلا طعام ولا وقود.

وبحسب تدوينة له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال بيزلي: أصبح اليمن أسوأ مكان على وجه الأرض وهي من صنع الإنسان بنسبة 100%.

وأردف: "إنها بلا طعام وبلا وقود، وبلا نهاية تلوح في الأفق"، مؤكدا أن "هذا هو الجحيم".

وأكد بيزلي في تدوينته أن أكثر من "400000 طفل معرضون لخطر الموت في الوقت الحالي، هذا ليس مجرد رقم، هؤلاء أناس حقيقيون، نحن بحاجة إلى دعم في أسرع وقت ممكن لوقف هذا".

وحذر المسئول الأممي مجلس الأمن الدولي من أن اليمن "يتجه نحو أكبر مجاعة في التاريخ الحديث".

وخلال جلسة نقاشية عقدها مجلس الأمن، أمس الخميس، عن "الصراع والأمن الغذائي"، ناقش أعضاء المجلس العلاقة بين الصراعات والأمن الغذائي.

وبحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، فقد قال بيزلي: "منذ يومين فقط كنت في اليمن، حيث يواجه الآن أكثر من 16 مليون شخص أزمة جوع أو ما هو أسوأ من ذلك"، مشيرا إلى أن "هذه ليست مجرد أرقام بل هؤلاء أناس حقيقيون... هذا البلد يتجه نحو أكبر مجاعة في التاريخ الحديث، إنه الجحيم على الأرض".

Yemen is becoming the worst place on earth and it is 100% man-made. It means: No food, no fuel, no end in sight. This is hell.



400,000 children are at risk of dying right now. That's not just a number—these are real people. We need support ASAP to stop this. #YemenCantWait — David Beasley (@WFPChief) March 10, 2021

وأضاف: "قد يموت نحو 400 ألف طفل يمني هذا العام في حال عدم التدخل العاجل. بينما نحن نجلس هنا كل دقيقة وربع يموت طفل، فهل سندير ظهورنا لهم حقا وننظر في الاتجاه الآخر؟".

وبحسب تقارير صادرة عن المنظمة الدولية، فقد أصبح 80 % من السكان في اليمن البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.