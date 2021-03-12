لدينا تسريحات شعر جديدة.. مذيع يسخر من المجندات الأمريكيات والبنتاغون يرد.. فيديو

أثار مقدم البرامج على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تاكر كارلسون، وهو أحد المذيعين الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، حالة من الغضب في البنتاغون والجيش الأمريكي، بسبب تعليقاته على المجندات الأمريكيات.

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، قال كارلسون:

"لدينا تسريحات شعر جديدة، وبدلات طيران خاصة بالأمومة، فالنساء الحوامل سيخضن حروبنا.. إنه استهزاء بالجيش الأمريكي".

وأثنى كارلسون على "الجيش الصيني لزيادة عدد السفن في أسطوله البحري"، وهي خطوة وصفها بأنها "أكثر ذكورية".

وتابع "بينما يصبح الجيش الصيني أكثر ذكورية لأنه يبني أكبر قوة بحرية في العالم، فإن جيشنا يبدو بأنه يرغب في أن يصبح أكثر أنوثة".

وأضاف أن "الأمر بات خارج نطاق السيطرة، وهذا يعد استهزاء بالجيش الأمريكي، وبمهمته الأساسية المتمثلة في الانتصار في الحروب".

وبدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر عن اشمئزازه، من هذه التعليقات التي أدلى بها المذيع على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي "يعمل على جعل الجيش أكثر شمولاً، ويمنح الفرص للنساء بشكل متكافئ".

وأضاف "من المؤكد أننا لن نأخذ نصيحة من مذيع أو من الجيش الصيني".

ووفقا لـ"CNN" دعا مسؤولون أمريكيون إلى منع قناة "فوكس نيوز" من زيارة القواعد العسكرية الأمريكية.

وردا على تصريحات كارلسون، نشر الجيش الأمريكي على حسابه في تويتر صورا لجنديات، مع التأكيد على دعم القيادة العسكرية لهن.

I am an American Soldier. I will never leave a fallen comrade.#SoldiersCreed pic.twitter.com/AR9iVjLpvj — U.S. Army (@USArmy) March 11, 2021

بينما نشر قائد سلاح الفضاء الأمريكي التابع لقوات المارينز سكوت ستوكر، مقطع فيديو وصف فيه برنامج كارلسون "بالمسلسل التليفزيوني"، وقال إنه يرغب في أن يذكر الجميع بأن رأي كارلسون يعكس رؤية شخص لم يخدم يوما واحدا في الجيش الأمريكي".