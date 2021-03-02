"البنتاغون" ترد على طالب ثانوي سعودي اكتشف ثغرة أمنية بموقعها... فيديو

جاء ذلك وفق ما أفاد به الطالب عبدالله المسفر، في تصريحات لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية".

وقال المسفر إنه اكتشف قبل حوالي أسبوع ونصف نقطة ضعف في نطاق معين ضمن نطاقات البنتاغون المخصصة لكشف الثغرات الأمنية.

وتواصل الطالب السعودي مع وزارة الدفاع الأمريكية من خلال تقرير أوضح فيه الثغرة المكتشفة.

وجاء رد البنتاغون بعد نحو 12 ساعة "محفزاً وفي غاية الرقي"، عبر شهادة شكر قالت فيها: "نشكرك يا أستاذ عبد العزيز لاكتشافك الثغرة ونحن نحفز الشباب الذين يكتشفون الثغرات".

كما أكد الشاب السعودي للبرنامج أنه سبق واكتشف ثغرات برمجية خاصة بجهات سيادية على المستوى المحلي والدولي.