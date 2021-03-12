أردوغان يعبر عن أسفه وحزنه لإجراء السعودية مناورات مع اليونان

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة: "سنبحث هذا الموضوع مع السلطات السعودية"، وسبق ذلك تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألمح فيها إلى سعي بلاده لتحسين العلاقات مع الرياض.

وتابع: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية وخوضها في مناورات مشتركة مع اليونان، تأسفنا وحزنّا لأن لا يليق هذه المناورات بمشاركة المملكة العربية السعودية، لا يجب على هذه العلاقات أن تكون، وكنا نفكر بعدم وجودها أصلا".

وقررت السعودية إرسال 6 مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي من طراز "إف - 15" إلى قاعدة سودا اليونانية في جزيرة كريت. وستجري السعودية مناورات مع مقاتلات "إف - 16" و"ميراج" التابعة لسلاح الجو اليوناني.

في سياق آخر، شاركت الإمارات في تدريبات استمرت لمدة أسبوعين في قاعدة سودا، نهاية أغسطس/آب الماضي، وذلك في ظل التوترات بين تركيا واليونان بسبب سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" شرقي البحر المتوسط.