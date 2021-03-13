"كان ساحرا"... ملكة بريطانيا تتحدث عن لقائها مع رائد الفضاء يوري غاغرين

شاركت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ذكرياتها عن لقاء مع رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، والذي حدث قبل 60 عاما في لندن.

خلال مشاركتها يوم الجمعة 12 مارس/آذار، في المنتدى العلمي، الذي عقد عن طريق الانترنت، تحدثت الملكة عن لقائها بغاغارين.

قائلة " كان ساحرا. وأعتقد أن حقيقة أنه كان أول رائد فضاء جعلته كذلك بشكل خاص".

كما ذكرت الملكة، أنه لم يكن يتحدث الإنجليزية أثناء الاجتماع، ولكن عندما سُئلت عن شكل غاغارين، أجابت بابتسامة: "إنه روسي".

شاركت إليزابيث الثانية انطباعاتها بعد لقائها برائد الفضاء ردا على سؤال من ماجي أديرين بوكوك، عالمة الكونيات البريطانية وزميلة أبحاث فخري في كلية لندن الجامعية.

واعترفت الملكة بأن غاغارين هو الذي لعب دورا كبيرا في اختيار مهنتها المستقبلية، منذ أن ولد معها في نفس اليوم، 9 مارس، بحسب ما نقل موقع "إزفيستيا".

تمت زيارة غاغارين لبريطانيا العظمى في 11-15 يوليو/تموز 1961. التقى بعدد من الشخصيات العامة والسياسية البريطانية البارزة، وكان أيضا ضيف شرف في مأدبة عشاء في قصر باكنغهام بدعوة من إليزابيث الثانية.

في 12 أبريل/نيسان 1961 ، أقلع رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين على متن المركبة الفضائية "فوستوك 1" من قاعدة بايكونور الفضائية وقام بأول رحلة طيران مدارية في العالم لكوكب الأرض.

استغرقت الرحلة في الفضاء القريب من الأرض ساعة و 48 دقيقة.