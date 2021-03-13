نجا الركاب بأعجوبة... لقطات لتصادم قطار وحافلة في السويد... فيديو

في مدينة غوتنبرغ السويدية، كان 50 فردا من ركاب الحافلة ومئات الأشخاص الجالسين في القطار على وشك الموت، حيث علقت الحافلة عند معبر للسكك الحديدية، واصطدم قطار كهربائي بها دون أن يبطئ.

أصابت الضربة مؤخرة الحافلة. ولحسن الحظ، قبل ثوان من الاصطدام، تمكن جميع الركاب من الخروج. وبعد الاصطدام خرج القطار عن مساره واشتعلت النيران في الحافلة.

ونقل 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا للسلطات يتم حاليا التحقيق في أسباب الحادث. كما يهتم المحققون أيضا بمعرفة سبب عدم تلقي السائق لمعلومات حول العائق الموجود على المسارات.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو للحادث.