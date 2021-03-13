لأول مرة... الشرطة الإسبانية تضبط غواصة محلية الصنع لتهريب المخدرات

تمكنت الشرطة الإسبانية من اعتقال أكثر من 50 شخصا ومصادرة غواصة محلية الصنع، كانت مهيئة لنقل المخدرات في عملية واسعة النطاق.

مدريد -سبوتنيك. أكدت الشرطة في بيان، أنه تم العثور على السفينة في مستودع في مدينة ملقة، يبلغ طولها تسعة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار وقادرة على الغاطس لعمق ثلاثة أمتار. وتحتوي الغواصة على محركين بقوة 200 حصان وتم تعزيز الهيكل بألواح من الخشب الرقائقي والألياف الزجاجية. وكان من المقرر أن تحمل الغواصة شحنة مخدرات تصل إلى طنين بعد الانتهاء من الإنجاز.

هذه هي أول غواصة مخدرات "إسبانية الصنع" تكتشفها وكالات إنفاذ القانون، والتي كان من المقرر استخدامها لنقل الحشيش عبر مضيق جبل طارق.

خلال عدة مراحل من العملية، التي جرت في مناطق مختلفة من إسبانيا لا سيما في كاتالونيا والأندلس وفالنسيا، تم اعتقال 52 شخصا و30 رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

كما تم اكتشاف معمل لصناعة الكوكايين ومزرعة للماريجوانا في مقاطعة برشلونة.

وأضاف البيان أن العملية تمت بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في كولومبيا وهولندا والبرتغال وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اليوروبول.

هذا وبدأ التحقيق العام الماضي، عندما أصبح معروفا عن وجود منظمة متورطة في توصيل المخدرات (الكوكايين والحشيش والماريجوانا) إلى أوروبا، والتي تضم بشكل أساسي مواطنين من إسبانيا وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان. في عام 2020، تم ضبط عدة شحنات من الكوكايين في كولومبيا، والتي كانت مخبأة في حاويات بها ركيزة جوز الهند ونشارة النخيل والجبس للتربة، وكان من المقرر إرسالها إلى إسبانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وتم ضبط 2.9 طن من الكوكايين.