معارضو باشينيان يتجمعون حول  المقر الرئاسي في يريفان

اجتمع معارضو رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم السبت، حول المقر الرئاسي في يريفان، حيث من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس أرمين سركيسيان وباشينيان.

ودعا الرئيس الأرميني، باشينيان لإجراء مشاورات لمناقشة الوضع السياسي الداخلي في البلاد، ومن جانبها طوق رجال الشرطة المبنى، حيث تجمع عشرات الأشخاص مطالبين باستقالة باشينيان.

واندلعت أزمة سياسية مؤخرا في يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.

وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة. وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح الخميس، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.

واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. في غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.