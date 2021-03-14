قلق تركي من خطوة تشيكية بشأن القدس

أعربت تركيا عن قللقها، بسبب قرار تشيكي وشيك، لفتح مكتبا دبلوماسيا في القدس.

وقالت الخارجية التركية إنها تعرب عن قلقها "إزاء فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس".

#عاجل | الخارجية التركية تعرب عن قلقها إزاء فتح تشيكيا مكتبا دبلوماسيا في #القدس — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 14, 2021

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس السبت، خطوة التشيك في افتتاح مكتب تابع لسفارتها بالقدس.

ووفقا لقناة "الغد"، وصف بيان للخارجية الفلسطينية الخطوة التشيكية بـ"الاعتداء السافر على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

كما أشار البيان إلى المخاطر المترتبة على هذا القرار، بما له من آثار وصفتها بالكارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.