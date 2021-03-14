إجراء عملية جراحية لمصابين في تحطم طائرة في كازخستان

تم إجراء عمليات جراحية لجنديين نجا من تحطم طائرة An-26، التابعة لخدمة الطيران التابعة للجنة الأمن القومي (KNB) في كازاخستان، وهما في العناية المركزة في حالة خطيرة مستقرة، حسب الخدمة الصحفية لقسم الصحة في ألما آتا.

وقال ممثل إدارة الصحة بالمدينة لوكالة "سبوتينك": "خضع المرضى لعملية جراحية، والحالة خطيرة ومستقرة، في العناية المركزة".

وأوضح أنه "يتم عمل كل شيء ممكن لإنقاذ الأرواح".

تحطمت الطائرة مساء يوم السبت 13 مارس/أذار، عندما كانت تهبط في مطار ألماتا. ووفقًا للخدمة الصحفية لـ KNB ، توفي 4 من 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة، وتم نقل اثنين إلى المستشفى بسبب حروق وكسور.

أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ببدء التحقيق في أسباب تحطم الطائرة.