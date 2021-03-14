أيرلندا تدعو لتعليق التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" البريطاني

أوصى المجلس الاستشاري الوطني الأيرلندي للتحصين بوقف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" الذي تم تطويره في مختبر بريطاني، بعد تسجيل حالات اضطرابات تجلط الدم وانسداد رئوي لدى أولئك الذين تم تطعيمهم في النرويج.

وقالت وزارة الصحة الأيرلندية على "تويتر": "تأتي هذه التوصية وسط تقرير من وكالة الأدوية النرويجية عن أربع حالات جديدة من اضطرابات النزيف الخطيرة لدى البالغين بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا".

— Department of Health (@roinnslainte) March 14, 2021

في الوقت نفسه، أشارت السلطات الصحية أنها لا يمكنها أن تؤكد حتى اللحظة الراهنة ما إذا كانت هناك علاقة بين اللقاح وحالات التجلط الدموي.

ومع ذلك، دعت وزارة الصحة الأيرلندية إلى وقف التطعيم مؤقتا بهذا اللقاح كإجراء احترازي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تدرس تقارير عن تعليق استخدام دفعة من لقاح "أسترازينيكا" في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت الدنمارك والنرويج وأيسلندا وإيطاليا قرروا إيقاف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" مؤقتا على إثر ورود تقارير تحدثت عن حدوث حالات تجلط دموي خطيرة لأشخاص تناولوا اللقاح.