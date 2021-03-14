في اللحظات الأخيرة... مكالمة "منقذة" ألغت أمر نتنياهو للانتقام من الأردن

أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بإغلاق الأجواء الإسرائيلية أمام حركة الطيران المدني الأردني ردا على منع عمّان طائرته من التحليق في أجوائها في طريقها إلى أبو ظبي.

القدس- سبوتنيك. وقالت إذاعة "كان" الرسمية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن قرار نتنياهو قضى بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الجوية من وإلى الأردن الخميس الماضي بدءا من الساعة 13:00 من اليوم نفسه.

جاء ذلك بالتزامن مع قيام الأردن بعرقلة زيارة نتنياهو إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي، مما أضطره إلى إرجاء أول زيارة رسمية علنية له إلى الإمارات بعد اتفاق التطبيع، حسبما ذكرت الإذاعة.

وقالت "كان" إن نتنياهو اتخذ قراره "الانتقامي" من الأردن دون العودة إلى الجهات المسؤولة وبمعزل عن وزارتي الدفاع والخارجية، وقد شكل ذلك خرقا لاتفاقية السلام وإتفاقيات الطيران الموقعة بين إسرائيل والأردن.

وأوضحت أن نتنياهو أصدر الأمر بهذا الخصوص من خلال وزيرة المواصلات، ميري ريغف، ومنها بشكل مباشر إلى سلطة المطار وسلطة الطيران المدني.

ووفقا للإذاعة فإن كبار المسؤولين في السلطتين صُدموا من الأمر الذي أصدره نتنياهو، وطالبوا بإعادة دراسته من جديد، وطلبوا إصدار الأمر خطيا، إلا أنه وقبل دقائق معدودة من بدء سريان الأمر بإغلاق السماء، جاء اتصال هاتفي "منقذ" حاملا أمرا بإلغاء كل شيء.

رفض الأردن الخميس الماضي إعطاء إذن لطائرة نتنياهو بالعبور في أجوائه، ردا على عرقلة السلطات الإسرائيلية زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني إلى المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج.

وفي ذات السياق، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، رئيس حكومة بلاده نتنياهو، بتخريب العلاقات الخاصة مع الأردن.