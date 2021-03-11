غانتس يتهم نتنياهو بتدمير علاقة إسرائيل بشريك عربي استراتيجي

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، بعدما تدخل الأردن لعرقلة رحلة الأخير إلى الإمارات العربية المتحدة التي كانت مقررة اليوم.

وقال غانتس: "الأردن هو الشريك الاستراتيجي لإسرائيل، العلاقات الدفاعية والدبلوماسية التي نتشاركها هي حجر الزاوية في نهجنا للأمن القومي"، حسبما ذكر موقع "واي نت نيوز" الإسرائيلي.

وشدد وزير الدفاع على التزام إسرائيل بالاتفاقيات التي تتشاركها مع الأردن، وأنها تقدر الملك عبد الله (العاهل الأردني) والحكومة الأردنية.

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، تأجيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي كانت مقررة إلى الإمارات، بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية.

جاء ذلك، بعد إلغاء ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، زيارة كانت مقررة، أمس، إلى المسجد الأقصى في القدس، في اللحظات الأخيرة، بسبب اتخاذ إسرائيل ترتيبات جديدة.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الترتيبات "غير متفق عليها"، وكانت ستضيق الخناق على المصلين بالمسجد الأقصى في ذكرى دينية للمسلمين، وهي ليلة الإسراء والمعراج. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلافا طرأ حول إجراءات الحراسة المتعلقة بولي العهد.

من جانبه قال غانتس:

لسوء الحظ، تسبب سلوك نتنياهو في السنوات الأخيرة في إلحاق ضرر كبير بعلاقاتنا مع الأردن، مما ترتب عليه خسارة إسرائيل لأصول دفاعية ودبلوماسية واقتصادية كبيرة.

وختم حديثه بالقول: "سأعمل شخصيا جنبا إلى جنب مع مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بأكملها لمواصلة تعزيز علاقتنا مع الأردن، وكذلك مع مصر، تزامنا مع تعميق العلاقات مع دول أخرى في المنطقة".