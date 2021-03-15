الاتحاد الأوروبي يبدأ المفاوضات لشراء لقاح "سبوتنيك V"

ووفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن مصادر سياسية ودبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، اشترت المجر وسلوفاكيا اللقاح الروسي، وأبدت جمهورية التشيك اهتمامًا بتزويدها بالعقار. علاوة على ذلك، تبحث السلطات الإيطالية إمكانية تصنيع لقاح "سبوتنيك V" في مصنع ReiThera، حيث يوجد أكبر مفاعل حيوي في البلاد لإنتاج اللقاحات.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" قال دبلوماسي أوروبي فضل عدم ذكر اسمه: "إن إدراج سبوتنيك V في محفظة لقاحات الاتحاد الأوروبي سيكون انتصارًا دبلوماسيًا لموسكو".

وأشار الدبلوماسي إلى أن موافقة الاتحاد الأوروبي على اللقاح الروسي قد تؤدي إلى انقسامات داخل الاتحاد: "ستنقسم الدول إلى أولئك الذين لا يريدون منح روسيا "انتصارًا" وأولئك الذين يرون في شراء اللقاح فرصة لإقامة تعاون مع موسكو".

"سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد. وتم تسجيل اللقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 50 دولة.