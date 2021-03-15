إعلام: بريطانيا تفرض عقوبات ضد سوريا تشمل وزير الخارجية فيصل المقداد

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 6 أشخاص مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت تحل فيه الذكرى العاشرة لبدء الصراع في سوريا.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية بريطانية، بينها صحيفة "إندبندنت،" أن وزير الخارجية البريطاني صرح بأن "المملكة المتحدة فرضت عقوبات ضد 6 أشخاص من حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد"، موضحا أن بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد.

وأوضح راب أن العقوبات تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر وذلك بسبب مسؤولية "نظام الأسد عن الاعتداءات الكبيرة على الشعب السوري". وأضاف أن "النظام السوري عرّض الشعب السوري على مدار عقد كامل للوحشية بسبب مطالبتهم بالإصلاحات بطريقة سلمية".