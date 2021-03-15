إسرائيل تستأنف جميع الرحلات الجوية ابتداء من يوم غد

قالت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل ستستأنف جميع رحلاتها ابتداء من يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان الوزارة: "سيتم رفع القيود المفروضة على عدد من رحلات السفر الجوي للركاب من وإلى إسرائيل، ابتداءً من يوم غد. ويسمح الآن قدوم الرحلات الجوية إلى إسرائيل من أي وجهة.

وأضاف البيان أن الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل تقضي بوصول 3000 شخص يوميا فقط، وفقا لتعليمات الابتعاد الاجتماعي وإجراء فحص لكورونا في المطار.

في الوقت نفسه، يلاحظ أن وزارة الصحة الإسرائيلية ستحتفظ بالحق في إلغاء أي رحلة جوية يمكن أن تعرض صحة السكان للخطر.

كما صرحت الوزارة أنه يمكن السماح لحركات الشبيبة بالتجول في مناطق مفتوحة، وتحديد شروط الرحلات. والسماح لصفوف الحادي عشر والثاني عشر والكليات الداخلية فوق الثانوية، التي نسبة الذين تلقوا التطعيمات فيها تزيد عن 90%، بإجراء رحلات تشمل المبيت، وذلك ابتداء من يوم غد. بالإضافة إلى تعديل قائمة السلطات المحلية والمجالس الإقليمية التي بالإمكان فيها فتح جهاز التعليم.

وتم إغلاق مطار بن غوريون الدولي منذ أواخر يناير/كانون الثاني، بهدف مكافحة فيروس كورونا. ووافقت اللجنة الحكومية المعنية بفيروس كورونا في 14 فبراير/شباط، على وصول ما يصل إلى 2000 مسافر جوي يوميًا إلى إسرائيل. وسمحت إسرائيل بدخول الأجانب في حالات استثنائية، ومنذ 7 مارس/آذار.