إيران تعلق على إمكانية إطلاق ممر للسكك الحديدية بين إسرائيل والسعودية والإمارات

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على "إمكانية إطلاق ممر للسكك الحديدية بين إسرائيل والسعودية والإمارات بهدف التقليل من أهمية مضيق هرمز".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "كيان الاحتلال قد يرغب في اغتنام كل فرصة، لكن هذا الكيان يعاني من عدم المشروعية، وأن إيران تتابع التطورات وتتخذ إجراءات فعالة في المواقف الضرورية"، مشيرا إلى تصاعد التوترات في المنطقة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف زادة أن "كيان احتلال القدس يمارس كل يوم الحرب وسفك الدماء والإرهاب، وأن هذا الكيان لديه قائمة طويلة من الاغتيالات والمؤامرات، وهي وثائق دامغة تؤكد الأنشطة التخريبية للكيان الصهيوني"، منوها إلى أن "جذور الأزمة في المنطقة تعود لهذا الكيان المزيف الذي فرض على دولها، والجمهورية الإسلامية تطالب باتخاذ الإجراءات ضد هذا الكيان".

وقبل نحو 3 أعوام، وتحديداً في أبريل/ نيسان 2017، كشف وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لأول مرة، عن خطة لإنشاء ما سماه "سكك حديدية للسلام الإقليمي"، لربط إسرائيل مع ما وصفها بـ"الدول العربية المعتدلة" في الخليج العربي.

ويأتي مشروع سكة الحديد، في ظل إقامة إسرائيل علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، العام الماضي، كجزء من اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب.