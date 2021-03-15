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    الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم

    "2000 صاروخ يوميا"... إسرائيل تحذر من تعرضها لـ"هجوم مدمر"

    © AFP 2021 / HO
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    أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل ستتعرض لهجوم صاروخي ضخم خلال حربها المستقبلية مع أعدائها".

    قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان
    © AFP 2021 / Mahmoud Zayyat
    إسرائيل تهدد بالتحرك عسكريا ضد "حزب الله" إذا تجاوزت صواريخه هذا العدد
    قال قائد قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، أروي جوردين، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إن "إسرائيل ستتعرض لهجوم بـ 2000 صاروخ يوميا خلال حربها المستقبلية مع "حزب الله" اللبناني"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

    وأضاف جوردين، أن "2000 صاروخ سيتم إطلاقها يوميا باتجاه إسرائيل، وسيمثل هذا الهجوم تحديا لقدرات الدفاع العسكري والمدني الإسرائيلي"، متابعا : "أعداؤنا يقفون على جبهات مختلفة وعليهم أن يعلموا إذا لزم الأمر بأننا سنقوم بتحريك جيش قوي لم يسبق له مثيل".

    وأوضح قائد قيادة الجبهة الداخلية، أن "أعداء إسرائيل يجب أن يعلموا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية مرنة وأثبتت نفسها في الماضي"، مضيفا: "يعلمون أنهم لا يستطيعون هزيمتنا في ساحة المعركة، لذلك يحاولون نقل الحرب إلى جبهة ثانية في منازلنا ومدننا".

    ولفت المسؤول العسكري الإسرائيلي، إلى أن "تل أبيب تعتقد أن "حزب الله" لديه ترسانة مكونة من حوالي 150 ألف صاروخ، بعضها لديه القدرة على ضرب أي مكان داخل البلاد".

    وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، كشف مؤخرا، عن خريطة لمواقع تخزين وإطلاق صواريخ "حزب الله" في لبنان.

    وأجرى غانتس مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، زعم خلالها أن لدى "حزب الله" مئات الآلاف من الصواريخ، مدعيا أن الخريطة تبين "مواقع تمركز القوات البرية (لحزب الله) ومواقع تخزين الصواريخ، ومكاتب القيادة، ومواقع إطلاق الصواريخ".

    كما هدد الجيش الإسرائيلي، بالتحرك ضد "حزب الله"، إذا تجاوز عدد صواريخه الدقيقة بين خمسمئة وألف صاروخ، واصفا صواريخ "حزب الله" بأنها ثاني أكبر تهديد لأمن إسرائيل بعد التهديد النووي الإيراني.

    في سياق متصل، قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، إنه إذا اعتدى الإسرائيلي علينا سنجعله يرى نجوم الظهر. وأضاف الشيخ قاسم في مقابلة مع قناة "الميادين"، ضمن برنامج "لعبة الأمم"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، يطرح أمورا معنوية ليطمئن الشارع الإسرائيلي وحزب الله يعلن بشكل واضح أن لا نية له بفتح حرب.

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