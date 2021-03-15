طالبان تشارك في اجتماع موسكو حول أفغانستان بوفد رفيع المستوى

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية أن الحركة ستشارك بوفد رفيع المستوى في اجتماع موسكو حول السلام في أفغانستان المقرر يوم الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، محمد نعيم وردك، عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، "سيشارك وفد رفيع المستوى لإمارة أفغانستان الإسلامية، مكون من عشرة أشخاص، برئاسة السيد الملا بردار أخوند، نائب رئيس الشؤون السياسية، ورئيس المكتب السياسي لإمارة أفغانستان الإسلامية، في الاجتماع المزمع عقده في موسكو".

وفي وقت سابق، أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن "المؤتمر حول أفغانستان المقرر يوم 18 آذار/ مارس الجاري، يعقد بمشاركة الولايات المتحدة وباكستان والصين ووفدي كابول و"طالبان"، وأن اللقاء سيعقد بصيغة ما يعرف بـ" الترويكا الموسعة" (روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان) والأطراف الأفغانية".

يذكر أنه في نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" على اتفاق سلام هو الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، وينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 عنصر من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.