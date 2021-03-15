منظمة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح "أسترازينيكا" في مشاكل طبية

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، حقيقة أن لقاح شركة "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا يتسبب في مشاكل صحية.

ونقلت "رويترز" عن كريستيان ليندماير، المتحدثة باسم المنظمة، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن هناك مشاكل نتجت عن أخذ اللقاح.

ورأت أنه من المهم أن تستمر حملات التطعيم من أجل إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس.

وأوضحت أنه بمجرد أن تتوصل المنظمة إلى فهم كامل لهذه الأحداث، فإنها سوف تعلن في الحال كافة النتائج وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس.

وأوقفت العديد من الدول، بما في ذلك أيرلندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا وإيطاليا وتايلاند، استخدام لقاح "أسترازينيكا" بسبب مخاوف من حدوث تجلطات في الدم لدى من تلقوا اللقاح.

في المقابل، قالت شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا"، أمس الأحد، إنها لم تجد أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية من لقاح "كوفيد 19" الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد.