أمريكا: لن نصدر اللقاح قبل تطعيم مواطنينا بالكامل

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستوفر لقاحات ضد فيروس كورونا للدول الأخرى، لكن فقط عندما تنتهي من تطعيم شعبها.

واشنطن- سبوتنيك. وقال فاوتشي خلال مؤتمر صحفي: "مسؤوليتنا هي تطعيم شعبنا أولا قبل أن نبدأ في إعطاء الجرعات لدول أخرى".

وأعرب فاوتشي عن ثقته الكبيرة في أن الولايات المتحدة ستمتلك فائضا من اللقاحات وستوفره لدول أخرى.

ومع ذلك، قال: "لكن هذا لن يحدث حتى يتم تطعيم شعبنا بالفعل".

تعهد الرئيس جو بايدن بإعطاء 100 مليون جرعة لقاح خلال أول 100 يوم له في منصبه. في أول خطاب له خلال وقت الذروة، قال بايدن إن الولايات المتحدة في طريقها للوصول إلى هذه العلامة في يومه الستين في المنصب.

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، أنه تم إعطاء أكثر من 101 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، وتوزيع 133 مليون جرعة في أنحاء الولايات المتحدة.

وأضافت المراكز أن هذه الحصيلة تشمل لقاحات "مودرنا" و"فايزر/بيونتيك" و"جونسون آند جونسون". وقالت الهيئة إن 65.9 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين أتم 35 مليونا و159 شخصا جرعة التطعيمات الكاملة.