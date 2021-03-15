تسجيل
17:49 GMT15 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    موظف في الرعاية الصحية يحضر جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم باللقاح في روندا، إسبانيا، 11 فبراير 2021

    أمريكا: لن نصدر اللقاح قبل تطعيم مواطنينا بالكامل

    © REUTERS / Jon Nazca
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1048263625_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_d417dc7d84f2569bb8bcd93e47a5b2c9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103151048372095-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84/

    قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستوفر لقاحات ضد فيروس كورونا للدول الأخرى، لكن فقط عندما تنتهي من تطعيم شعبها.

    واشنطن- سبوتنيك. وقال فاوتشي خلال مؤتمر صحفي: "مسؤوليتنا هي تطعيم شعبنا أولا قبل أن نبدأ في إعطاء الجرعات لدول أخرى".

    هولندا تعلق استخدام لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا
    © REUTERS / DADO RUVIC
    18 دولة... قائمة البلدان التي أوقفت استخدام لقاح "أسترازينيكا"

    وأعرب فاوتشي عن ثقته الكبيرة في أن الولايات المتحدة ستمتلك فائضا من اللقاحات وستوفره لدول أخرى.

    ومع ذلك، قال: "لكن هذا لن يحدث حتى يتم تطعيم شعبنا بالفعل".

    تعهد الرئيس جو بايدن بإعطاء 100 مليون جرعة لقاح خلال أول 100 يوم له في منصبه. في أول خطاب له خلال وقت الذروة، قال بايدن إن الولايات المتحدة في طريقها للوصول إلى هذه العلامة في يومه الستين في المنصب.

    أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، أنه تم إعطاء أكثر من 101 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، وتوزيع 133 مليون جرعة في أنحاء الولايات المتحدة.

    وأضافت المراكز أن هذه الحصيلة تشمل لقاحات "مودرنا" و"فايزر/بيونتيك" و"جونسون آند جونسون". وقالت الهيئة إن 65.9 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين أتم 35 مليونا و159 شخصا جرعة التطعيمات الكاملة.

    انظر أيضا:

    "بركة"... إيران تعلن بدء الإنتاج الموسع لأول لقاح محلي مضاد لكورونا
    منظمة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح "أسترازينيكا" في مشاكل طبية
    الصحة العالمية: لقاح "أسترازينيكا" يخضع للفحص وسنعلن النتائج في هذا الموعد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    كيف جنى أغنياء العالم المليارات من وراء جائحة كورونا؟
    كيف جنى أغنياء العالم المليارات من وراء جائحة "كورونا"؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك