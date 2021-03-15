سلوفينيا تعلق مؤقتا استخدام لقاح أسترازينيكا

أوقفت سلوفينيا، مساء اليوم الاثنين، مؤقتا استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعد تقارير تتعلق بمخاوف من تجلط الدم والآثار الجانبية المحتملة الأخرى، بعد تسجيل حالات وفاة لمتلقي الجرعات.

وانضمت سلوفينيا إلى عدد من الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي في هذه الخطوة من بينها (فرنسا، إيرلندا، هولندا، النمسا، الدنمارك، إيطاليا والنرويج)، كما أوقفت أكثر من 20 دولة حول العالم استخدام اللقاح مؤقتا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوروبية وزير الصحة جانيز بوكوكار قوله، إن مجموعة من الخبراء اقترحت - من باب الحذر الشديد - التوقف مؤقتا عن استخدام لقاح أسترازينيكا حتى صدور قرار وكالة الأدوية الأوروبية"، وفقا لرويترز.

المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، أعلنت اليوم، أن نتائج فحص جميع إشارات أمان لقاح "أسترازينيكا" ستظهر في غضون أسبوع.

كانت شركة "أسترازينيكا"، أكدت أمس الأحد، عقب قرار عدة دول تعليق استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا، أنه لا يوجد دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية بسبب اللقاح.