وزير صحة جديد في البرازيل للمرة الرابعة خلال الجائحة و100 مليون جرعة منتظرة من فايزر

أعلن الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، يوم الاثنين، تعيين مارسيلو كيروغا كوزير جديد للصحة في البلاد.

موسكو – سبوتنيك. وقال الرئيس خلال خطابه أمام مؤيديه، نقلا عن بوابة "جي1": "اليوم تم اتخاذ قرار تعيين الدكتور مارسيلو كيروغو وزيرا للصحة. وهو رئيس مجتمع أطباء الأمراض القلبية البرازيلي.. الحوار كان ممتازا، ونحن نعرف بعضنا البعض منذ سنوات".

هذا وسيصبح كيروغا رابع وزير صحة في البرازيل خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وقد توفي بسبب هذا المرض في البرازيل أكثر من 278 ألف شخص.

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع الاثنين، إن البرازيل وقعت اتفاقا مع شركة فايزر الأمريكية لشراء 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 .

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد شارك شخصيا في اتصال بالفيديو مع مديرين في فايزر وتوصلوا إلى اتفاق شفهي لشراء اللقاح، وفقا لرويترز.

وأُعلن عن عدد قياسي لوفيات كوفيد-19 على مدار الأسبوع المنصرم وتوشك منظومة المستشفيات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية على الانهيار، وهو ما أثار تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من انتشار محتمل للمرض في المنطقة وتسبب في تجديد إجراءات العزل العام في معظم البلاد.