إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 11 مليونا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، مساء الأحد، مستوى 11 مليون حالة.

موسكو- سبوتنيك .وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 80508، ليصل العدد الإجمالي إلى 11019344 حالة.

كما ذكرت الوزارة، أنها رصدت 1086 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 265411 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.