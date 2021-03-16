إسرائيل تكمل اختبارات موسعة لنظام "القبة الحديدية" الصاروخي

صرحت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن سلسلة من الاختبارات الموسعة لنظام الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية)، والتي تضمنت سيناريو اعتراض متزامن لطائرات من دون طيار ورشقات صاروخية، قد اكتملت بنجاح في إسرائيل.

وجاء في رسالة وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء:

"أظهرت سلسلة من الاختبارات... للقبة الحديدية ترقية كبيرة للقدرات التكنولوجية للنظام. وتم اختبار القبة الحديدية في ظروف صعبة، وتم بنجاح اعتراض وتدمير الأهداف التي تحاكي التهديدات المعقدة الناشئة، بما في ذلك الاعتراض المتزامن للعديد من الطائرات من دون طيار، فضلا عن وابل صاروخي ضخم".

وأجريت سلسلة من الاختبارات في أحد ساحات التدريب جنوبي إسرائيل بمشاركة مقاتلات من سلاح الجو الأمريكي. وسيتم إدخال تعديل جديد على نظام القبة الحديدية في الخدمة مع القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد أفادت في بداية العام بأن بلادها قامت بتسليم بطارية المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" الثانية إلى الجيش الأمريكي.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة جديدة أكدت من خلالها أن إسرائيل قامت بتسليم الدفعة الثانية من بطاريات القبة الحديدية، التي تم تصنيعها في شركة "رافال" (الصناعات العسكرية الإسرائيلية) باعتبارها جزءا من اتفاق بين وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية.