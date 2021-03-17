ترامب للجمهوريين: خذوا اللقاح الرائع الذي طورته إدارتي

حث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنصاره على الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19. مشيرا إلى أنها طُورت خلال فترة رئاسته.

وتأتي دعوة ترامب بعد ضغوط من البيت الأبيض، حيث قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن إدارة بايدن تدعم ترامب إذا أراد الحديث بإيجابية عن اللقاحات ولكنا لن توجه دعوة رسمية له.

كما شارك جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين الأحياء وزوجاتهم في حملة تشجع الأمريكيين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، باستثناء ترامب وزوجته.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنه لم يكن مسرورا لأن العديد من الجمهوريين يرفضون الحصول على اللقاحات.. أوصي به لكثير من الناس الذين لا يريدون الحصول عليه. فالكثير من هؤلاء صوت لي (خلال انتخابات الرئاسة التي خسرها ترامب)، بصراحة"، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق،

"لدينا حرياتنا والتي نحيا بها. لكنه لقاح رائع، إنه آمن وفعال".

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكتا "إن بي آر" و"بي بي إس" الأسبوع الماضي أن 41 في المائة من الجمهوريين لا يعتزمون الحصول على اللقاح، مقابل 34 في المائة من المستقلين و11 في المائة من الديمقراطيين.

Trump urges supporters to get 'great' COVID-19 vaccines https://t.co/Jj5t3ZJHsW pic.twitter.com/MHRJDVYBJh — New York Post (@nypost) March 16, 2021

ويحتفظ ترامب بالكثير من المؤيدين المتفانين، وقد أقر الخبراء بأنه يستطيع إقناع العديد منهم بالحصول على اللقاح، إذا تحدث عن ذلك، حيث طالبه كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، قائلا إن "هذه الخطوة ستمثل تغييرا في قواعد اللعبة.. سيحدث فارقا في العالم". مشيرا إلى أن ترامب "يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهوريين".

وفي خطاب مدته 90 دقيقة، ألقاه الشهر الماضي، قال ترامب لمؤيديه عبارة " اذهبوا واحصلوا على جرعتكم"، مرة واحدة، ومن دون أي تفاصيل.