روسكوسموس: سيتم اختيار صاروخ رحلة الفضاء إلى القمر من قبل قيادة البلاد

قال المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إن القرار بشأن اختيار الصاروخ للرحلة إلى القمر سيتم اتخاذه من قبل القيادة العسكرية للبلاد.

وقال روغوزين للصحفيين اليوم الأربعاء: "سنقدم خيارا للقيادة العسكرية والسياسية للبلاد. من المقرر عقد اجتماع للنظر في الخيارات في أبريل".

ووفقا لروغوزين يتم النظر بتصميم صاروخ النقل "ينيسي" فائق الثقل وباهظ الثمن وصاروخ "أنغارا" الأرخص ثمنا.

وأضاف روغوزين: "حتى صاروخنا الثقيل سيكون أرخص بثلاث مرات من صاروخ الأمريكيين".

وفي وقت سابق أشار سيرغي كوزنيتسوف، كبير المصممين في مكتب "ساليوت" التابع لمركز خرونيتشيف، أن رواد الفضاء سيكونون على متن المحطة الفضائية الدولية أو المحطة الفضائية الوطنية الروسية، قبل الرحلة إلى القمر، في انتظار تجميع المجمع الذي سيحملهم إلى القمر، في مدار قريب من الأرض.