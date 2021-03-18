الخارجية الأمريكية: تحركات تركيا لإغلاق حزب مؤيد للأكراد تقوض الديمقراطية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن محاولة السلطات التركية حل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، إذا نجحت، فسيكون من شأنها "تقويض الديمقراطية بشكل أكبر" في تركيا.

كما وصفت الوزارة في بيان لها، أمس الأربعاء، تجريد نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقعده بالبرلمان بأنه "مثير للقلق"، بحسب رويترز.

يشار إلى أن البرلمان التركي أسقط عضوية جرجرلي أوغلو، بعد حكم أصدرته محكمة النقض ضده في فبراير الماضي، بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية".

وأعلنت الداخلية التركية، الشهر الماض، عن توقيف قوات الأمن 718 شخصا، بينهم قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي، للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.

وقالت الداخلية إنه تم "ضبط عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة (الإرهابية) خلال مداهمات"، موضحة أن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد ولا تزال مستمرة.