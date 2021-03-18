خبير: بريطانيا تحاول إعادة إمبراطوريتها بشكل جديد

قال ندريه أيونين، الخبير في مجال الملاحة الفضائية، وكبير المحللين في اتحاد النقل الرقمي والخدمات اللوجستية، أن بريطانيا تسعى لإعادة بناء إمبراطوريتها بشكل جديد.

ودلّل على ذلك بالاستراتيجية الدفاعية الجديدة لبريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي وشراء شركة الأقمار الصناعية OneWeb، بحسب ما صرح لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "يبدو أن عددا من الأحداث التي وقعت في المملكة المتحدة في السنوات القليلة الماضية غير ذات صلة، لكنها تشير جميعها إلى أن بريطانيا تحاول لعب لعبتها الجيوسياسية العالمية".

ويعتقد إيونين أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يبدو فقط رغبة في أن تكون أول من يغادر السفينة الغارقة، ولكن أيضا رغبة في بدء لعبة جديدة".

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تناسب أخبار الأيام الأخيرة بشأن زيادة الميزانية العسكرية، وإشارة إلى روسيا كعدو رئيسي لها، وشراء OneWeb.

"نحن نعلم أن الكومنولث البريطاني لا يزال موجودا حتى اليوم، فهو يتبع معالم الإمبراطورية البريطانية، التي لم تغرب الشمس فوقها أبدًا. بالنسبة لمثل هذه التكوينات العالمية، تعد أنظمة الفضاء عاملاً رئيسيًا في ضمان اتصال المناطق. ويتضح سبب ذلك، وقال الخبير إن بريطانيا تنشئ قيادة فضائية، وميناء فضائيا على أراضيها، ويتضح سبب شرائها نظام OneWeb قبل عام ".

ووفقا له، فإن بريطانيا ستشكل كتلتها الخاصة من المستعمرات السابقة، التي توحدها اللغة الإنجليزية، وهي ثقافة وثيقة. وقال إيونين إن المهمة الرئيسية لتشكيل الكتلة ستكون جذب الهند إلى جانبها، والتي ظلت على مدى عقود عديدة منافسة لها في آسيا بسبب التناقضات مع الصين.

"هذه، في الواقع، محاولة لإحياء الإمبراطورية البريطانية، ولكن تحت علم جديد".

أصدرت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، استراتيجية للدفاع والسياسة الخارجية أعلنت فيها زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي وخططًا لزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية إلى 260.

في عام 2010، وعدت الحكومة البريطانية بتخفيض عدد الرؤوس الحربية النووية من 225 إلى 180 على الأقل بحلول منتصف 2020.

وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، ستخصص الحكومة 16.5 مليار جنيه إسترليني إضافية للدفاع والتسليح، وهذا هو مبلغ قياسي في الثلاثين السنة الماضية، بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الدولة إنشاء أمر فضائي وإنشاء قاعدة فضائية في اسكتلندا للحصول على وصول مستقل إلى الفضاء.