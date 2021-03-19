بالأرقام... رحيل ترامب يؤثر سلبيا على شبكة "سي إن إن" العالمية

تراجعت نسبة مشاهدة "CNN" منذ مغادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منصبه، حيث أوضحت البيانات أن الشبكة فقدت ما يقرب من نصف جمهورها في أوقات الذروة منذ يناير/كانون الثاني.

أفادت قناة "فوكس نيوز" أن ما معدله 2.5 مليون مشاهد في أوقات الذروة تابعوا قناة "CNN" من 4 نوفمبر/تشرين الثاني حتى يوم التنصيب في 20 يناير.

CNN hemorrhaging viewers since Trump left office, down nearly 50% in key measurableshttps://t.co/IwTBoLPMZJ — Bernard B. Kerik (@BernardKerik) March 18, 2021

​لكن الشبكة بلغ متوسط متابعيها 1.6 مليون مشاهد في أوقات الذروة فقط من 21 يناير حتى 15 مارس/آذار بمجرد تولي الرئيس بايدن منصبه.

بعد زيادة يوم الانتخابات، كانت أعلا نسبة مشاهدة من الساعة 8 مساءً حتى 11 مساءً. وانخفضت حصة أوقات الذروة بنسبة 36% منذ أن تولى بايدن منصبه.

كما خسرت الشبكة 47% من الفئة العمرية الرئيسية من 25 إلى 54 خلال تلك الفترة.

عندما يتعلق الأمر بإجمالي عدد جمهور اليوم، شهدت شبكة "CNN" انخفاضًا بنسبة 34%، من 1.7 مليون مشاهد من 4 نوفمبر إلى 20 يناير، وإلى 1.1 مليون منذ تولى بايدن منصبه.