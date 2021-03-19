ميركل: مستعدة لتلقي لقاح "أسترا زينيكا"

أبدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، استعدادها لتلقي لقاح "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وذلك في حال عرضه عليها عندما يحين دورها في التطعيم.

وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي "نعم سأتلقى لقاح أسترازينيكا".

وأضافت: "أود الانتظار حتى يحين دوري لكنني سأفعل على أي حال"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاء تأييد أنغيلا ميركل القوي للقاح "أسترا زينيكا" بعد تعليق استخدامه لعدة أيام هذا الأسبوع من قبل دول أوروبية كبرى، بما في ذلك في ألمانيا، وذلك إثر مخاوف من أنه قد يسبب جلطات دموية.

لكن منظمة الأدوية الأوروبية، سمحت أمس الخميس، باستخدام "أسترا زينيكا" بعد مراجعة حالات التجلط، وقالت إن اللقاح "آمن وفعال".

واستأنفت ألمانيا، اليوم الجمعة، الحصول على جرعات لقاح الشركة الأنجلو سويدية، وبذل السياسيون هناك جهودا كبيرة لضمان سلامة اللقاح للسكان.

وتم تصوير رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ، وينفريد كريتشمان، وهو يتلقى اللقاح في بث مباشر على شاشة التلفزيون.

وناشد كريتشمان السكان قائلا: "تحلوا بالثقة، واحصلوا على التطعيم".

يشار إلى أن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أعلن اليوم الجمعة تطعيمه بلقاح "أسترا زينيكا".

وشارك جونسون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة له أثناء تلقيه التطعيم، وغرد معها قائلا: "تلقيت للتو أول جرعة من لقاح أكسفورد أسترا زينيكا".

I've just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.



Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.



Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.



Let's get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

وتابع: "شكرا لجميع العلماء الرائعين وموظفي خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا والمتطوعين الذين ساعدوا في تحقيق ذلك".

وأكد بوريس جونسون لمتابعيه: "أن الحصول على اللقاح هو أفضل شيء يمكننا القيام به للعودة إلى الحياة التي نفتقدها كثيرا، لذا فلننجز المهمة".