"حقنة في الذراع هو أفضل شيء يمكننا القيام به"... جونسون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الجمعة، أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وكتب جونسون في حسابه بموقع "فيسبوك"، "لقد تلقيت للتو جرعتي الأولى من لقاح "أكسفورد - أسترازينيكا".

وشكر رئيس الوزراء، خلال رسالته، جميع العلماء وموظفي قطاع الصحة والمتطوعين الذين ساعدوا في تحقيق ذلك. قائلا، "الحصول على حقنة في الذراع هو أفضل شيء يمكننا القيام به للعودة إلى الحياة التي نفتقدها كثيرًا.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الخميس، إن لقاحي "أوكسفورد - أسترازينيكا" و"فايزر"، اللذين طرحا في بريطانيا، آمنين، وأنه سيتلقى جرعة من التطعيم الأول غدا.

في السياق نفسه، أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "آمن وفعال"، وذلك في ظل تعليق عدد من الدول استخدامه بسبب احتمالية ظهور جلطات دموية لدى متلقيه.