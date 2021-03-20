البيت الأبيض يكشف عن الحالة الصحية لبايدن بعد سقوطه على سلم طائرة الرئاسة

علق مسؤولو الاتصالات بالبيت الأبيض على سقطات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على سلم طائرة الرئاسة، أمس الجمعة.

وأكدت كارين جان بيير، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، للصحفيين الذين كانوا يركبون مع بايدن (78 عاما) الطائرة لحضور الحدث الذي يقام في مركز السيطرة على الأمراض في جورجيا أن "الرئيس بخير 100%".

وعزت بيبر سقوط بايدن إلى شدة الرياح أمس الجمعة، قائلة: "الجو كان عاصف للغاية في الخارج، لقد كدت أن أسقط على السلم أيضا".

President Joe Biden stumbled while climbing up the stairs to Air Force One ahead of his trip to Atlanta on Friday. pic.twitter.com/SYR4jxmXeI — Cheddar🧀 (@cheddar) March 19, 2021

فيما غردت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدينغفيلد، عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة إنها "سعيدة بالإبلاغ عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بخير، ولم يتطلب حتى أي اهتمام من الفريق الطبي المرافق معه، لا شيء أكثر من زلة على الدرج".

I know folks have seen that President Biden slipped on his way up the stairs to AF1, but I’m happy to report that he is just fine and did not even require any attention from the medical team who travels with him. Nothing more than a misstep on the stairs. — Kate Bedingfield (@WHCommsDir) March 19, 2021

وعندما سئلت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كارين جان بيير، من قبل أحد المراسلين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية عما إذا كان سقوط بايدن له علاقة بالكسر الذي تعرض له في قدمه أثناء اللعب مع أحد كلابه، رفضت الإجابة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

يشار إلى أن نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، علق ساخرا على سقوط الرئيس الأمريكي، جو بايدن على سلم طائرة الرئاسة، بإرفاقه لقطة شاشة توضح أن سرعة الرياح كانت حوالي 6 أمتار في الثانية. وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، فإن مثل هذه الرياح "تثير الغبار والورق" و"تهز الأغصان الصغيرة". وسخر نجل ترامب في تعليقه من أن الرئيس "في حالة ارتياح حاليا".