بعد مناورات المتوسط... حاملة طائرات أمريكية نووية تصل إلى جزيرة كريت اليونانية

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية النووية "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، اليوم السبت، إلى قاعدة "مارثي" البحرية في اليونان.

دخلت حاملة الطائرات إلى الرصيف البحري الخاص بالقاعدة رقم "ك 14" بمساعدة 4 من زوارق سحب خاصة.

ووصلت حامة الطائرات في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي للجزيرة اليونانية.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية المحلية، اليوم، بدخول حاملة الطائرات الأمريكية إلى الساحل الشمالي الغربي لجزيرة كريت صباح يوم السبت.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى اليونان، جيفري بيات، في تغريدة على "تويتر": "تُظهر زيارة الميناء هذه القدرات الفريدة التي توفرها سودا (مدينة في جزيرة كريت) لدعم الوجود الأمريكي في منطقة شرق البحر المتوسط الديناميكية استراتيجيًا"، بحسب "ekathimerini".

أتاح وجود حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط للقوات المسلحة اليونانية الفرصة لإجراء العديد من التدريبات مع نظرائهم الأمريكيين.

صرحت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني (GEETHA)، الأسبوع الماضي، بأنها خططت لمناورات جوية مع القوات الأمريكية. وقالت:

"لن تؤدي التدريبات المشتركة إلى زيادة القدرات القتالية للوحدات المشاركة فحسب، بل ستزيد من إمكانية التشغيل البيني بين الحليفين".

وأضاف البيان الصحفي، "أن مشاركة القوات المسلحة اليونانية في هذه العملية تثبت الدور المهم الذي تلعبه اليونان والولايات المتحدة في الدفاع والأمن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، لا سيما في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل المحدثة".

كجزء من هذه التدريبات، تم دمج الفرقاطة البحرية اليونانية "بسارا" مع مجموعة آيزنهاور كاريير سترايك (IKE CSG).

كما ستشارك في التدريبات غواصتان تابعتان للبحرية اليونانية وعدة طائرات مقاتلة.