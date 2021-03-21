باشينيان يعترف بأن أرمينيا اشترت من روسيا "سو-30" بدون صواريخ

اعترف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن أرمينيا اشترت من روسيا مقاتلات "سو-30 إس إم" بدون صواريخ، وصرح بذلك في لقاء مع سكان منطقة أراغاتسوتن، ونشر مقطع فيديو على فيسبوك.

وقال باشينيان "يقولون لنا: لماذا اشتريتم الطائرة؟ نعم، اشترينا الطائرة، وتم تسليمها في مايو، ونعم، لم يكن لدينا وقت لشراء الصواريخ قبل الحرب".

وحمل الحكومة السابقة مسؤولية ذلك.

وتسأل: "هل اشتروا طائرات حتى نتمكن من شراء الصواريخ. لماذا لم يكن لدى الدولة البالغة من العمر 26 عامًا طائرات مقاتلة؟".