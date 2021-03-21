التلفزيون الإيراني: قتلى وجرحى في "تفجير إرهابي" بإحدى ساحات مدينة سراوان

قتل شخص وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، إثر "تفجير إرهابي" في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عن القيادة الإقليمية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قولها في بيان "وقوع تفجير إرهابي في إحدى ساحات مدينة سراوان في الساعة 9:30 صباحا (بالتوقيت المحلي) ما أدى إلى مقتل شخص وثلاثة جرحى"، مشيرا إلى أن "من بين المصابين في الحادث إمرأة".

وكان دوي انفجارات، سمع يوم الخميس الماضي، في منطقة صفا دشت التابعة لمدينة ملارد، غرب العاصمة الإيرانية طهران. وقالت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية: "المعلومات الأولية تشير إلى أن سماع دوي الانفجارات في صفا دشت في مدينة ملارد مرتبط بانفجار في مستودع الدهان والمطاط المستخدم في هذه المدينة في محافظة طهران، حيث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل".

وشهدت إيران، العام الماضي، سلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية، وكان أبرز تلك الانفجارات، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران.